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Taksi durağına silahlı saldırı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, taksi durağını kurşunladı.

Taksi durağına silahlı saldırı!

30 Nisan 2018 11:01

Olay, saat 9.00 sularında Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taksi şoförleri, durakta olduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldıraya uğradı. Olayda yaralanan olmazken, bir taksiye kurşun isabet etti. Taksi durağını kurşunlayan kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. Olay sonrasında sürücüler, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.  

Hakan Öztürk
 

 

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