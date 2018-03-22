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Taksi durağında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te bir taksi durağında tartışmaya karışan baba oğul, silahla vurularak öldürüldü. Olayda bir taksici de yaralandı.

Taksi durağında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

22 Mart 2018 14:36
Taksi durağında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde bulunan taksi durağına giden Mehmet Oğuz ve oğlu Hasan Oğuz ile bir taksici arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba oğul silahla vuruldu. Baba Mehmet Oğuz olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu ise kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşamını yitirdi. Silahların konuştuğu kavgada taksi şoförü olduğu belirtilen B.K.'nın de yaralandığı öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin incelemesinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor  

Mehmet Bulut

Etiketler: Gaziantep, kavga, taksi durağı

 

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