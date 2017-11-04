Taksi durağının maskotu ‘Sıla’

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir taksi durağının sevimli kedisi Sıla, 14 yıldır hem müşteriler, hem vatandaşlar özellikle minikler tarafından büyük ilgi görerek kendisini sevdiriyor. Günün büyük bir bölümünü taksi durağında otomobillerin üzerinde uyuyarak geçiren Sıla, taksi durağının esnafı tarafından özel yem verilerek besleniyor. Sıla isimli sevimli kedi, kendisini çağıran sahibini de geri çevirmeyerek arkasından gidiyor. Çocukların ilgi odağı olan sevimli kedi Sıla, kendisini sevenlere karşılık vererek onlarla oynuyor.

"19 yaşında olduğu söyleniyor"

"Sıla 14 yıldır yanımızda ve onu çok seviyoruz, insanlar da gelip seviyor" diyen taksi durağı esnafı 67 yaşındaki Ejder Görür, 55 yıldır taksicilik yaptığını da sözlerine ekledi.

Görür, "Bu kedi 14 yıldır benim yanımda, hiçbir yere gitmez. Bana alıştı, nereye gitsem benim yanımda gelir. Bunu tanımayan kimse yok, özellikle insanlar bu kediyi sevmeye gelir. Marketten özel yemi var, özellikle et, balık, tavuk karışımı özel bir yemi var onu yer başka bir şey yemez. Etin siyahını hiç yemez. Bu kedinin cinsini falan bilmiyorum, 14 yıldır yanımızda, 19 yaşında olduğu söylüyor arkadaşlarımız. Ben de Kahramanmaraş’ta 55 yıldır taksi kullanıyorum. İlk arabam 1951 modeldi. 55 yıldır herkesi taşıdık, özellikle siyasetçileri taşıdım" dedi.

Halil Koyun