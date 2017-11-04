Diğer
Kategoriler

Taksi durağının maskotu ‘Sıla’

Kahramanmaraş'ta bir taksi durağını mesken edinen Sıla, taksiciler, müşteriler, vatandaşlar ve çocukların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Taksi durağının maskotu Sıla

04 Kasım 2017 09:13

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir taksi durağının sevimli kedisi Sıla, 14 yıldır hem müşteriler, hem vatandaşlar özellikle minikler tarafından büyük ilgi görerek kendisini sevdiriyor. Günün büyük bir bölümünü taksi durağında otomobillerin üzerinde uyuyarak geçiren Sıla, taksi durağının esnafı tarafından özel yem verilerek besleniyor. Sıla isimli sevimli kedi, kendisini çağıran sahibini de geri çevirmeyerek arkasından gidiyor. Çocukların ilgi odağı olan sevimli kedi Sıla, kendisini sevenlere karşılık vererek onlarla oynuyor.

"19 yaşında olduğu söyleniyor"

"Sıla 14 yıldır yanımızda ve onu çok seviyoruz, insanlar da gelip seviyor" diyen taksi durağı esnafı 67 yaşındaki Ejder Görür, 55 yıldır taksicilik yaptığını da sözlerine ekledi.

Görür, "Bu kedi 14 yıldır benim yanımda, hiçbir yere gitmez. Bana alıştı, nereye gitsem benim yanımda gelir. Bunu tanımayan kimse yok, özellikle insanlar bu kediyi sevmeye gelir. Marketten özel yemi var, özellikle et, balık, tavuk karışımı özel bir yemi var onu yer başka bir şey yemez. Etin siyahını hiç yemez. Bu kedinin cinsini falan bilmiyorum, 14 yıldır yanımızda, 19 yaşında olduğu söylüyor arkadaşlarımız. Ben de Kahramanmaraş’ta 55 yıldır taksi kullanıyorum. İlk arabam 1951 modeldi. 55 yıldır herkesi taşıdık, özellikle siyasetçileri taşıdım" dedi. 

Halil Koyun

Etiketler: kahramanmaraş, kedi, Sıla, taksi durağı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç