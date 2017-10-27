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Taksi ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Şişli'de bir ticari taksi ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan iki kişi yaralandı.

Taksi ile motosiklet çarpıştı: 1i ağır 2 yaralı

27 Ekim 2017 11:49

Kaza, saat 11.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup T. yönetimindeki araç köprü altında karşı yöne geçmeye çalışırken üzerinde 2 kişinin olduğu motosiklet, ticari taksiye çarptı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yola fırladı. Olay yerine vatandaşlar tarafından ambulans çağrıldı. Bu sırada olay yerinden geçen diğer motosikletçiler de yaralılarla yakından ilgilendi.

Kazaya karışan ticari taksi şoförü Yakup T. yaşananları anlatarak, "Karşıdan kırmızı ve sarı ışık karışık yanıyordu. Oradan 4-5 araba birden geçiyorduk. Bu motor da ara caddeden sol taraftan sağ tarafa süratle geldi. Görmedim ama ben hiç geldiğini. Birdenbire bir gümbürtü hissettim. Arka lastikten arka kapının oradan çarptı. Yaralandılar" dedi.

Oğuzcan Yazar - Murat Delice 

 

 

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