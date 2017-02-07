Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Taksi şoförü kendisini bıçaklayan şahsı cep telefonuyla çekti

Taksi şoförü kendisini bıçaklayan şahsı cep telefonuyla çekti

Konya’da aracına aldığı tanıdığı bir kişiyi bir süre sonra araçtan indirmek isteyen taksi şoförü, çıkan tartışma sonrası kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Taksi şoförü kendisini bıçaklayan şahsı cep telefonuyla çekti

07 Şubat 2017 11:52
Taksi şoförü kendisini bıçaklayan şahsı cep telefonuyla çekti - Tıkla İzle

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Caddesi Paşalı Köprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförlüğü yapan 40 yaşındaki Mustafa Kıyak, 42 TT 827 plakalı aracına kimliği henüz belirlenemeyen tanıdığı bir kişiyi müşteri olarak aldı. Taksi şoförü Mustafa Kıyak, bir süre sonra aracından indirmek istediği şahısla tartışmaya başladı. Araçtan inmek istemeyen şahsı, ikna etmeye çalışan taksi şoförü bu sırada da cep telefonu kamerasıyla o anları çekmeye başladı.

“Mustafa abi yarın gelir seni vururum”

Arka koltukta oturan şahıs, araçtan inmesi için kendisine ısrar eden Mustafa Kıyak’a “Mustafa abi yarın gelirim seni de vururum” diyerek tehdit etti. Kendisini aşağıya indirmeye çalışan taksi şoförüne öfkelenen şahıs, daha sonra aşağıya indi. İddiaya göre, taksi şoförünün kendisini korumak için araçta bulundurduğu bıçağı alan şahıs, Mustafa Kıyak’ı kalbinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan taksi şoförü Mustafa kıyak, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan taksi şoförünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Cep telefonu görüntülerinde taksi şoförünün arka koltukta oturan şahsı uygun bir dille ikna etmeye çalıştığı, ardından taksiden inen şahsın, 'ver bıçağı vurmayanın...' dediği görülüyor. 

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!