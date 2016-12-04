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Taksi ve dolmuş ücretlerine zam

Taksi ve dolmuş ücretlerine zam geldi. Zamlı tarifelere, aralık ayıyla birlikte yürürlüğe girdi.

Taksi ve dolmuş ücretlerine zam

04 Aralık 2016 16:44
Taksi ve dolmuş ücretlerine zam - Tıkla İzle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünün ağustos ayında duyurduğu taksi, minibüs, taksi dolmuş, okul ve personel servis araçları yapılan ücret zammı yılın son ayında yürürlüğe girdi. Buna göre Kadıköy-Bostancı arası 3 liradan 3,25 liraya; Bostancı-Taksim arası yolculuk 7 liradan 8 liraya çıktı. Kadıköy-Taksim ise 5,5 liradan 6,5 liraya yükseldi.

Taksilerde açılış ücreti ise 3,20 liradan 3,45 liraya; mesafe tarifesi ise 2 liradan 2,10 liraya yükseldi. Minibüslerde öğrenci 1,10 liradan 1,15 liraya, 0-2 km aralığı ücret (indi-bindi) 1,65 liradan 1,80 liraya çıktı. Öğrenci olmayanlar için indi-bindi 2 liradan 2,5 liraya çıktı.


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