İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünün ağustos ayında duyurduğu taksi, minibüs, taksi dolmuş, okul ve personel servis araçları yapılan ücret zammı yılın son ayında yürürlüğe girdi. Buna göre Kadıköy-Bostancı arası 3 liradan 3,25 liraya; Bostancı-Taksim arası yolculuk 7 liradan 8 liraya çıktı. Kadıköy-Taksim ise 5,5 liradan 6,5 liraya yükseldi.

Taksilerde açılış ücreti ise 3,20 liradan 3,45 liraya; mesafe tarifesi ise 2 liradan 2,10 liraya yükseldi. Minibüslerde öğrenci 1,10 liradan 1,15 liraya, 0-2 km aralığı ücret (indi-bindi) 1,65 liradan 1,80 liraya çıktı. Öğrenci olmayanlar için indi-bindi 2 liradan 2,5 liraya çıktı.