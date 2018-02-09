Taksici aracında unutulan para dolu çantayı sahibine teslim etti

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gece Terminal Taksi Durağı’nda görev yapan 16 T 0140 plakalı taksinin şoförü Cevdet Pektaş, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden aldığı Cavit Güler isimli yolcuyu Kaplıkaya Mahallesi’ne bıraktı. Durağa geri geldiğinde arka koltukta unutulan çantayı fark eden Pektaş, içerisinde bin 450 euro bulunan çanta ilgili tutanak tutturdu. Sabah saatlerinde çantanın sahibine ulaşan taksi şoförü, para dolu çantayı Cavit Güler’e teslim etti. Unuttuğu çantasıyla birlikte taksiciyi karşında görünce şaşkına dönen Güler, örnek davranışı sebebiyle taksi şoförü Cevet Pektaş’a teşekkür etti.