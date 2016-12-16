Kocaeli’nin Derince ilçesinde 19 Kasım günü taksisine binen kişiler tarafından pompalı tüfekle öldürülerek ormanlık alana cesedi atılan ve aracı da yakılan taksi sürücüsü Halil Güney’in cinayet davasında 1 kişi tutuklandı. Olay sonrası başlatılan soruşturma ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 kişi gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan G.Y., M.Y., M.T. ve G.K., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından dün Kocaeli Adliyesi’ne getirilmişti. Adliyede sorguları devam eden 4 kişi içinden cinayeti G.Y.’nin tek başına işlediği, diğer şüphelilerden çeşitli yardımlar aldığı ve olayı gasp için yaptığı iddia edildi. Adliyede tamamlanan işlemlerinin ardından M.Y., M.T. ve G.K. isimli şahıslar serbest bırakılırken, G.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Oğuzhan Altun

