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Taksici cinayetinde 4 kişi gözaltına alındı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde kaybolduktan sonra cesedi bulunan taksici Halil Güney'in katil ya da katillerini bulmak için gerçekleşen operasyonlar kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Taksici cinayetinde 4 kişi gözaltına alındı

12 Aralık 2016 13:24

Derince Yenikent mahallesi Yörükler Mesire Alanında 19 Kasım tarihinde cansız bedeni bulunan İzmit Yenidoğan Köprü Taksi Durağı çalışanı Halil Günay'ın (40) öldürülmesiyle ilgili başlatılan operasyonlar devam ediyor. Polis ve jandarmanın ortaklaşa yürüttüğü operasyonlar kapsamında bölgedeki mobese kameralarında yapılan incelemelerin ardından 4 kişi gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonlar kapsamında ise G.Y., M.Y., M.T. ve G.K. isimli 4 kişi gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

Mehmet Oğuzhan Altun
KOCAELİ 


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