Derince Yenikent mahallesi Yörükler Mesire Alanında 19 Kasım tarihinde cansız bedeni bulunan İzmit Yenidoğan Köprü Taksi Durağı çalışanı Halil Günay'ın (40) öldürülmesiyle ilgili başlatılan operasyonlar devam ediyor. Polis ve jandarmanın ortaklaşa yürüttüğü operasyonlar kapsamında bölgedeki mobese kameralarında yapılan incelemelerin ardından 4 kişi gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonlar kapsamında ise G.Y., M.Y., M.T. ve G.K. isimli 4 kişi gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Mehmet Oğuzhan Altun

KOCAELİ