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Taksici ve minibüsçülerin korsan tepkisi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde hizmet veren taksiciler ve minibüs şoförlerinin korsan taşımacılığa karşı mücadelesi devam ediyor.

Taksici ve minibüsçülerin korsan tepkisi

22 Temmuz 2017 14:02

Fatsa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Muammer Küçüköksüz, "Şoför esnafının en büyük sorunu korsan taşımacılığın bu bölgede fazla olmasıdır” dedi.

Başkan Küçüköksüz yaptığı açıklamada, “Korsan taşımacılık ile ilgili önemli bir çalışmamız var. İlçe Emniyet ve Jandarma yetkilileri ile bu durumu paylaştık ve bu sorunun çözümlenmesi için çalışmaları başlatacaklarını belirttiler. Bölgemizin en büyük sorunu korsan taşımacılıktır. Bundan sonra daha sıkı denetimler olacak ve yakalananlara büyük cezalar uygulanacak. Şoför arkadaşlarımız ekmek parası kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu konularla ilgili çok rahatsızlar. Vatandaşlardan isteğim korsan taşımacılık yapan kişileri ihbar etmeleridir. Herkesin emeğe saygı göstermesini bekliyoruz” diye konuştu.
Küçüköksüz, “Ortak sorunumuz korsan taşımacılık ve inşallah bu sorun yakın bir zamanda çözülür” şeklinde konuştu. 

Ahmet Altay


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