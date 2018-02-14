Taksiciden, şehit annesinden 2,5 lira isteyen otobüs şoförüne anlamlı tepki

Adana kent merkezinde şehit annesinin özel halk otobüsü şoförünün hakaretine maruz kalmasının ardından Adana’da taksicilik yapan 27 yaşındaki Murat Borowicz, aracının arka camına ‘Bu araç tüm şehit ailelerine ücretsizdir’ yazısını asarak otobüs şoförüne tepki gösterip, şehit ailelerine destek verdi.

Şehit annesine sarf edilen sözlerin yer aldığı görüntüleri izledikten sonra çok üzüldüğünü ifade eden Borowicz, "Dün videoyu izledim, ben dolmuşculuktan geldiğim için zoruma gitti. Yaptığı hakareti şehit annesine, şehit annesinden ziyade yaşlı bir kadına yapmasını yakıştırmadım. Bu nedenle aracıma böyle bir yazı yazma gereği duydum" dedi.

"Şehit aileleri için Whatsapp grubu kurduk"

Adana genelinde şehit aileleri için Whatsapp grubu kurduklarını söyleyen Borowicz, "Kurduğumuz Whatsapp grubu sayesinde, şehit ailemiz Balcalı tarafındaysa oradaki arkadaşlarımız, çarşı tarafındaysa oradaki arkadaşlarımız grup üzerinden haberleşerek onları alacak. Şuan Adana genelinde örgütleştik, bizim için bir sıkıntı yok. Önemli olan para değil, kiminin parası kiminin duası demişler. Şehit annesi bizim de kendi annemiz sayılır. Ellerinden öpüyorum. Şehit annesi oğlunu vatana feda etmiş benim de şehit annesine arabam feda olsun. Hiç sıkıntı yok. Annem ellerinden öpüyorum, o gereksiz arkadaşın yaptığı hata yüzünden ben kendi adıma özür diliyorum. Senin ellerinden öpüyorum sen benimde annem sayılırsın. Ne zaman gelirsen yanıma başımın tacısın" diye konuştu.

Süleyman Cenk İdaye