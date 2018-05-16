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Taksiciler ’den İsrail Konsolosluğu önünde protesto

İstanbul'da araçlarıyla konvoy oluşturan bir grup taksici, ABD'nin Büyükelçiliğini Telaviv’den Kudüs'e taşımasını ve Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından katledilmesini protesto etti. Taksiciler yaptıkları basın açıklamasının ardından Konsolosluk önüne siyah çelenk bıraktı.

Taksiciler den İsrail Konsolosluğu önünde protesto

16 Mayıs 2018 02:23

Büyükdere Caddesi üzerinde toplanan taksiciler, Türk bayrakları astıkları araçlarıyla konvoy oluşturup korna çalarak Beşiktaş’ta bulunan İsrail Konsolosluğu önüne doğru harekete geçti. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı konsolosluk önünde İstiklal Marşı'nı okuyan grup daha sonra basın açıklaması yaptı.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi. 

Bugün burada ABD’nin Telaviv’de bulunan büyükelçiliğini uluslararası ilgili birleşmiş milletler kararlarını ihlal ederek Kudüs’e taşımasını kınamak ve İsrail işgaline karşı Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için taksici esnafı olarak burada toplanmış bulunuyoruz. Geçtiğimiz aylarda ABD Başkanı Trump, Kudus’ü İsrail’in başkenti yaptım demesine bütün dünya ülkeleri karşı çıkmasına rağmen dünyayı hiçe sayarak geçtiğimiz günlerde büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve 70’e yakın Müslüman Şehit, 2 bin 700’den fazla Müslüman’ında yaralanmasını hiçe sayarak İsrail için büyük gün tebrikler diye tweet atan Trump’ı kınıyor ve kahrolsun İsrail, yaşasın Filistin diyoruz. Başta ülkemiz olmak üzere bütün Müslüman ülkelerine yönelik yapılan saldırılara karşı ülkemiz tarafından alınacak tedbirlerde daima devletimizin ve hükümetimizin yanında olmuş bir sivil toplum kuruluşu olarak bundan sonrada her zaman devletimizin, hükümetimizin ve Filistin halkının yanında olacağımızın bilinmesini isteriz. Bizler taksici esnafı olarak vatanımız ve milletimiz için her zaman hazırız.” 

Basın açıklamasının ardından İsrail Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı. Araçlarıyla İsrail Konsolosluğu önüne gelen taksiciler daha sonra buradan ayrıldı.  ,

Selim Bayraktar

 

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