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Taksiciler öldürülen arkadaşlarını sessiz protesto ile andı

Kocaeli’de taksi sürücüleri, dün vahşice katledilen meslektaşlarını anmak için sessiz bir protesto gösterisi düzenledi.

Taksiciler öldürülen arkadaşlarını sessiz protesto ile andı

07 Ekim 2016 22:44

Kocaeli’de dün 41 T 0445 plakalı ticari taksi sürücüsü Ali Özkaraman, alkollü oldukları iddia edilen ve aracına zorla binerek kendilerini istedikleri yere bıraktıran şahıslar tarafından vahşice bıçaklanarak öldürülmüştü. Yaşanan olay sonrasında zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Kocaeli’de faaliyet gösteren taksici esnafı meslektaşlarının öldürülmesini sessiz bir eylemle protesto etti. Onlarca ticari taksinin katıldığı protestoda taksiciler, araçlarını İzmit’in en önemli meydanlarından olan Cumhuriyet Parkı’na çekerek basın açıklaması yaptı.

Taksici esnafı adına basın açıklamasını okuyan Kocaeli Ticari Taksi Şoförleri ve Durak İşletmeleri Derneği Başkanı Emre Dal, “Bugün buraya 06.10.2016 Perşembe günü saat 21.30 sularında yaşanan vahim olaydan dolayı Hakk'ın rahmetine kavuşmuş Çınarlı Taksi’den 41 T 0445 plakalı aracın sahibi değerli meslektaşımız, abimiz Ali Özkaraman için toplanmış bulunmaktayız. Uzun yıllar bu mesleği icra eden ve camianın yakından tanıdığı Ali abimizi böyle vahşice, alçakça, hunharca bir olay sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Burada toplanmamızın bir diğer sebebi ise bu tür olaylar içerisinde sahipsiz bırakılmamızdır. Tek derdi alnının teri ile ekmek parasını evine götürmek olan, bu uğurda canını hiçe sayıp gece gündüz demeden halkımıza 24 saat hizmet veren biz taksici camiasının can güvenliğinin tehlikede olduğu açıkça ortadadır” dedi.

“Kolluk kuvvetleri birlikte hareket etmeye hazırız”
Can güvenliklerinin sağlanması konusunda tüm devlet kurumları ile uyum içerisinde çalışmaya hazır olduklarının altını çizen Dal, “Unutmayalım ki bugün rahmetli Ali abimizin başına gelen yarın bir diğer meslektaşımızın başına gelebilir. Bu tür olayların tekrarlanmaması için emniyet güçleri ve kolluk kuvvetleri ile birlikte hareket etmeye hazırız. Bu konuda değerli büyüklerimiz Sayın Valimiz, il ve ilçe emniyet müdürlerimiz ve belediye başkanlarımız ile çalışma alanlarımızın daha güvenli bir ortama dönüştürülmesinin sağlanması için gerekli yardımı ve ilgiyi beklemekte ve talep etmekteyiz. Bu vahim olayda kaybettiğimiz Ali abimize Allah’tan rahmet, geride kalan kederli ailesine sabır dileriz” ifadelerini kullandı. 

Dinçer Akbir
 

Etiketler: Kocaeli, taksi


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