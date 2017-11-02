Diğer
Kategoriler

Taksicilerden akaryakıt zamlarına tepki: 'Bu zam çok fazla oldu'

Geçtiğimiz günlerde motorin ve benzine gelen zammı değerlendiren taksici Sami Koç, “Bu zam çok fazla oldu” dedi.

Taksicilerden akaryakıt zamlarına tepki: Bu zam çok fazla oldu

02 Kasım 2017 09:31

Benzin grubunda 12 kuruş, motorinde ise 17 kuruş zam yapılması, taksicileri endişelendirdi. Kayseri’de 38 yıldır taksicilik yapan Sami Koç, yakıtlara çok zam geldiğini, masrafları ceplerinden karşıladıklarını kaydetti.
Koç, “Yakıta çok zam geldi. Bu zamlar bizi olumsuz olarak etkiliyor. Biz tarifenin üzerinde bir ücret alamıyoruz. Onun için masraflarımızın hepsi cepten gidecek. Benim kullandığım taksi 60 litre motorin alıyor, 300 TL’ye doluyor. Bunu da 10 günde bitiriyoruz. Gelen zamlarla aynı fiyata aldığım yakıtı alamıyorum. Ondan dolayı gelen zamlarda bizim işimizi etkiliyor. Araçlarımızın çoğu da dizeldir. Bu zam çok fazla oldu. Zam dolayısıyla karımızda azalıyor” ifadelerini kullandı. 

Ali Göç

Etiketler: akaryakıt zammı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç