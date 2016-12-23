Kükürtlü Caddesi’nde toplanan 100’ü aşkın taksici polis eskortu eşliğinde Çekirge Meydanı’ndan, Altıparmak Caddesi’ne hareket etti. Buradan heykele konvoy şeklinde hareket eden taksiciler, Atatürk Anıtı önünde 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu. Türk bayraklarıyla donatılan taksiler, şehit Ferhat Demir’in evine taziye ziyaretinin ardından dağıldı. Organizasyonu düzenleyen taksiciler, “Şehitlerimiz için taksici kardeşlerimiz ve ağabeylerimizle toplandık ve bu organizasyonu gerçekleştirdik. Teröre lanet için bir konvoy düzenledik. Heykelde İstiklal Marşı’mızı okuduk. Şehidimizin evine de taziye ziyaretinde bulunduk. Buradan bizim yalnız bırakmayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bir başka taksici ise, “Bu üzücü günde bir araya geldik. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

Bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmaması gerektiğini dile getiren bir diğer taksici, “Camiamız olarak teröre dikkat çekmeye çalıştık. Hepimiz üzüntülüyüz, bunların artık bitmesini istiyoruz. Diyecek bir şeyimiz yok vatan sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Samet Doğru