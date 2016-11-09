15 Temmuz darbe girişiminin ardından gerek toplum nezdinde gerekse ulaşım araçlarında yaşanan problemlere karşı İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) yeni bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. İTEO, son dönemlerde psikologların özellikle konsantrasyonu sağlamak ve stresle başa çıkmak için önerdiği boyama kitaplarını taksi kültürünü yeniden hayata geçirmek için taksicilere dağıtmaya başladı. Ücretsiz olarak dağıtılan kitap “Beyefendi Taksicinin Misafir Ağırlama Kültürü” ve ”Taksi Müşterisinin Taksi Kullanma Kültürü” olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Kitapçıkta taksicilerin ve müşterilerin hakları yazı ile belirtilirken, aynı zamanda da yoğun İstanbul trafiğinde yolcuların vakitlerini iyi geçirmesini sağlıyor.

“15 Temmuz sonrası toplumun böyle bir çalışma ihtiyacı vardı diye düşünüyorum”

Taksicilerle ve yolcular arasındaki iletişim problemini çözmek için başlatılan proje hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Yahya Uğur, “Psikologların önerdiği çalışma olan boyama kültürü, zihnin tazelenmesinden ve yenilenmesinde gerçekten etkili bir role sahip olduğu söyleniyor ve öneriyorlar. Bu çalışma hem büyüklere hem küçüklere hitap ediyor. Bizde bu çalışmayı 15 Temmuz sonrasında beraber yapalım dedik. Böyle bir çalışmaya toplum olarak ihtiyacımız olduğunu da düşünüyoruz” dedi.

Boyama kitabı 5 farklı dilde hazırlandı

İlk etapta sadece durak ve taksi ceplerinde dağıtılan kitapçık turistlere de yardımcı olabilmek amacıyla Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça olarak hazırlandı. Kitabın 5 farklı dilde hazırlandığını söyleyen Başkan Uğur, “Boyam kitabının her sayfasında hem şoförlerimize, hem de müşterilerimize hak ve sorumluluklarını anlatan bazı kısa cümlelerimizi var. Turizm bölgesi olan İstanbul’da başlatılan bir proje olduğu için boyama kitapları 5 dilde hazırlandı. Turistler bu kitap sayesinde İstanbul’da ki kültür hakkında da bilgi edinebilecekler” şeklinde konuştu.

Boyama kitabı uygulaması taksicileri mutlu etti

Uygulamanın yolcular için güzel olduğunu söyleyen taksici Hüseyin Özçelik, “Yolcuların İstanbul trafiğinde vakit geçirmeleri için bence on numara bir uygulama olmuş. Trafiğin yoğunluğundan dolayı yolcularla yolda sıkıntılar yaşıyoruz. Yolcular en azından bunlarla oyalanabilirler” diye konuştu.

Sıddık Asil ise, “Boyama kitapları bence iyi bir proje olmuş. İstanbul trafiği zaten yeterince stresli olduğu için müşterilerle sorunlar yaşıyoruz. Boyama kitapları sayesinde daha iyi vakit geçireceğimizi düşünüyorum. Bu uygulama bence yolcular için iyi bir seçenek olmuş” ifadelerini kullandı.

“Uygulama mükemmel olmuş”

Yeni başlatılan boyama kitabı projesi vatandaşları da mutlu etti. Seyrantepe’de bulunan bir taksi durağından hareket eden yolcu Mesut Karaca, “Uygulama gerçekten mükemmel olmuş. Hem taksi şoförünün hem de müşterinin taksicilerle nasıl sohbet etmesi gerektiğini anlatıyor. Boyama kitabı olması müşterinin trafikte vakit geçirmesini kolaylaştıracak. Beni çok mutlu etti en azından yoğun trafikte 10-15 dakika vakit geçirebilecek. Hediye olarak verildiği için çocuğuna da götürebilir” şeklinde konuştu.

Boyama kitapları dileyen vatandaşlar için İTEO’nun 444 15 23 numaralı telefonundan talep edilebilir.

Mehmet Başa