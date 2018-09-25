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Taksicilerin müşteri kavgası kanlı bitti

Taksicilerin müşteri kavgası kanlı bitti
Taksicilerin müşteri kavgası kanlı bitti

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin müşteri kavgası kanlı bitti. Çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 taksici yaralandı. Ağır yaralanan taksicinin kavgayla bir ilgisinin olmadığı öğrenildi.

Olay, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, olayın faili olduğu düşünülen Zafer İ. ile Uğur A. arasında bir önceki gün müşteri alma tartışması yaşandı. Bugün de taraflar Esenler Atışalanı'nda bir benzin istasyonunda karşı karşıya geldi. Tarafların benzinlikte başlayan tartışması otogarda devam etti. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Zafer İ. belindeki silahı çekerek Uğur A.'ya kurşun yağdırdı. Uğur A. açılan ateş sonucu bacağından vurulurken olayla ilgisi olmadığı öğrenilen başka bir taksici Yakup Gülmez ise karnından isabet alarak ağır yaralandı. Şüpheli Zafer İ. ise geldiği ticari taksiyle olay yerinden hızla uzaklaştı.

Yaralı şahıslar, otogarda bekleyen diğer taksiciler tarafından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerini yapan ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı.
Caner Sönmez
 

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