Siirt'te 1995 yılında babasının yanında bakkal çırağı olarak iş hayatına atılan Faraç Çelebi (49), vatani görevini yaptıktan sonrası ailesinin nafakasını çıkarmak için 15 yıl boyunca şehir içi taksi şoförlüğü yaptı. Çelebi, iş hayatında her zaman ticarete atılmayı ve bir firma kurarak Türkiye'de büyük hedefler gerçekleştirmeyi planladı. Küçük bir atölye ile bu hayaline başlayan Çelebi Türkiye'nin sayılı firmaları arasına girmeyi başardı.

Küçük bir atölye ile işe başladı

Ticarette bu noktaya nasıl geldiğini anlatan iş adamı Çelebi, "1995 yılında babam ile bakkal işletiyordum. Vatani görevim sonrası döndüğüm Siirt'te 15 yıl boyunca taksicilik yaptım. Bu süre içinde kendime ait bir terminal açtım. Taksicilikten sonra ticaret hayatıma atıldım. İlk etapta Siirt-Kurtalan karayolu 10. kilometresinde LPG tüp dolum atölyesi ve servisini kurdum. Daha sonra da otogaz perakende satış yerini kurdum. Tabi işimi severek yaptım. Komşu illerden iş gelmeye başladı. Daha sonra da ikinci el olarak bölge distribütörlüğünü alarak doğu bölgesinde satışlar yapmaya başladım. 4 yıl sonra da kendi şirketimi kurdum. Takibi otogaz perakende satış ve montaj servisinde işim büyüdü. Talep arttı. 2006 yılında LPG dağıtım firmasını kendi gücümle kapasitesini artırdım" dedi.

Kısa sürede 140 bayiye ulaştı

Artık mızrağın çuvala sığmadığından işinin her geçen gün büyüdüğünü aktaran Çelebi, "2007 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) mahalli lisans aldım. 2008 yılında baktım ki artık bölge yetersiz kalıyor Türkiye geneli bu işi yapmaya başladım. Bölgesel bazdan ulusal baza yayılmak için ulusal lisansı başvurusunda bulunduk. Tabi bu lisansı almak için iki tüp dolum fabrikası açılması zorunluluğu vardı. İkinci tüp dolum tesisini de Bitlis'in Güroymak ilçesinde kurdum ve lisansımızı aldık" diye konuştu.

EPDK'dan Türkiye'nin 2. lisansını aldı

Şu an ulusal lisansla Rusya'dan aldığı gazı Türkiye geneli 140 bayisine ulaştırdığını aktaran Çelebi, "Şu an merkezi dolum tesisi Siirt'te olmak üzere Türkiye'nin 140 noktasındaki bayilerimize gaz veriyoruz. Kendi şirketimiz adına ithalat yapmayı hedefledik ve çok şükür bunu da başardık. Son 3 yıldır Rusya'dan kendi adımıza gemilerle Giresun Tirebolu'na LPG sevkiyatlarımızı yapıyoruz. Giresun'dan da kendi tankerlerimizle çektiğimiz gazı dolum tesislerine ve oradan da 140 bayimize aktarıyoruz. 2013 yılında EPDK tarafından Siirt'te kokusuz gaz üretiminde Koç Holding'den sonra Türkiye'de ikinci lisansı biz aldık. Biz yenilikçi yeni çıkan şeyleri mutlaka takip eden insanlarız. Tabi önce iyi düşünüp iyi analiz ediyor, fizibilite çalışmalarını yapıp uygunsa yapıyoruz" dedi.

Sadece Siirt'te 40 milyon TL yatırımı bulunuyor

Siirt'te gaz dolum tesisinin yanı sıra 2015 yılında Siirt Üniversitesi Kezer Kampüsü'nün karşısında 870 adet 1+1 ve 2+1 şeklinde apart evden oluşan bir yaşam merkezi kurduğunu dile getiren Çelebi, yoğun talep nedeniyle 340 adet dairenin daha yapımına başladığını söyledi. Siirt'te ayrıca 70 kişinin istihdam edilebileceği bir alçı fabrikası kurmayı planladığını aktaran Çelebi, "Bir alçı fabrikası projesi de hazır. Ayrıca Bitlis'te bir su şişeleme fabrikası kurmak için de çalışmalar içerisindeyim. Uygun fiyatlarda satılık ve kiralık verilen 870 adet apart evlerin açılış töreni için devlet büyüklerimizden ve il yetkililerden bir gün belirlenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni girişimcilere tavsiyelerde de bulunan Çelebi, ticarette kazancın yüzde 80'inin cesaretli olmaktan geçtiğini, girişimcilerin dürüst ve sabırlı olup işini iyi analiz etmesi durumunda mutlaka planladığı hedefe ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

Mehmet Niyazi Deniz

