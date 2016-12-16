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Taksicinin vurulma anı güvenlik kamerasında

Eyüp'te bir şahıs kısa mesafe gitmek istemeyen taksiciye kurşun yağdırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Taksicinin vurulma anı güvenlik kamerasında

16 Aralık 2016 16:16
Taksicinin vurulma anı güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Eyüp'te taksiye binmek isteyen Ümit A. taksicinin kısa mesafeye gitmek istememesi üzerine taksiciye kurşun yağdırmıştı. Taksiciyi kalçasından ve bacaklarından 4 kurşunla yaralayan zanlı olay yerinden yaya olarak kaçmıştı. Kimliği güvenlik kameralarından belirlenen zanlı polisin ısrarlı takibi sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının sabıkalı olduğu ve bir kaç gün önce Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılığı yapan bir torbacıyı da silahla vurarak yaraladığı öğrenildi. Zanlının Eyüp Asayiş Şube Müdürülüğünde sorgusu devam ediyor. Yaralı taksicinin tedavisi ise Eyüp Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahıs taksiye yaklaşıyor. Taksinin kapısını açan şahıs önce şoförle konuşuyor. Ardından silahını çıkaran şahıs şoföre kurşun yağdırmaya başlıyor. Şahıs olay yerinden yaya olarak uzaklaşırken yaralanan taksici araçtan çıkarak kendisini kaldırıma bırakıyor.

Mehmet Altunışık


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