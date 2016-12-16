Eyüp'te taksiye binmek isteyen Ümit A. taksicinin kısa mesafeye gitmek istememesi üzerine taksiciye kurşun yağdırmıştı. Taksiciyi kalçasından ve bacaklarından 4 kurşunla yaralayan zanlı olay yerinden yaya olarak kaçmıştı. Kimliği güvenlik kameralarından belirlenen zanlı polisin ısrarlı takibi sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının sabıkalı olduğu ve bir kaç gün önce Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılığı yapan bir torbacıyı da silahla vurarak yaraladığı öğrenildi. Zanlının Eyüp Asayiş Şube Müdürülüğünde sorgusu devam ediyor. Yaralı taksicinin tedavisi ise Eyüp Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahıs taksiye yaklaşıyor. Taksinin kapısını açan şahıs önce şoförle konuşuyor. Ardından silahını çıkaran şahıs şoföre kurşun yağdırmaya başlıyor. Şahıs olay yerinden yaya olarak uzaklaşırken yaralanan taksici araçtan çıkarak kendisini kaldırıma bırakıyor.

Mehmet Altunışık