Eyüp'te taksiye binmek isteyen Ümit A. taksicinin kısa mesafeye gitmek istememesi üzerine taksiciye kurşun yağdırmıştı. Taksiciyi kalçasından ve bacaklarından 4 kurşunla yaralayan zanlı olay yerinden yaya olarak kaçmıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda güvenlik kameralarında kimliği tespit edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Eyüp Asayiş Şube Müdürülüğünde sorgusu tamamlan Ümit A. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere emniyetten çıkarıldı. Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen şahıs tekrar emniyete götürüldü.

Mehmet Altunışık

İSTANBUL