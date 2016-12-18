Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME) servis araçları ve taksilerde yaşanabilecek olumsuz vakaların önüne geçmek için bazı tedbirler aldı. UKOME’nin aldığı kararlara göre bazı servis araçlarına ve ticari taksilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Emniyet ve Jandarma tarafından denetlenebilecek araç içi görüntü kaydedici kamera takılması ve Araç Takip Sistemi(GPS) takılması zorunluluğu getirildi. Taksilere ayrıca yolcu ve sürücü panik butonu konulması da karara bağlandı. Söz konusu karar 31 Mayıs 2017 tarihine kadar yerine getirilebilecek.