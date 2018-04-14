Diğer
Kategoriler

Taksilerde unutulan eşyalar şaşırtıyor

İzmir’de taksilerde unutulan eşyalar şaşırtıyor. Geçtiğimiz yıl tam bin 99 eşya taksilerde unutulurken, listenin başında cep telefonu, kadın çantası ve bebek arabası yer alıyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, unutulan eşyaları sahiplerine ulaştırmak için yoğun çaba harcıyor.

Taksilerde unutulan eşyalar şaşırtıyor

14 Nisan 2018 14:04
Taksilerde unutulan eşyalar şaşırtıyor - Tıkla İzle

İzmir kent merkezinde hizmet veren taksilerde unutulan eşyalar “yok artık” dedirtti. İzmir’deki taksilerde geçtiğimiz yıl tam bin 99 eşya unutuldu. Bunların arasında şemsiyeden kıyafete, köpekten çantaya çok sayıda eşya bulunuyor. Listenin ilk sırasında cep telefonu gelirken, bunu kadın çantası izliyor. Listenin üçüncü sırasında ise bebek arabası yer alıyor. Unutulan eşyaların sahiplerine ulaştırılması için özel bir ekip görev yapıyor. Vatandaşlardan gelen başvurularla şoförlerin bildirimleri değerlendirilip hangi eşyanın kime ait olduğu belirleniyor ve unutulan eşyalar sahiplerine teslim ediliyor.

Akıllı sistem 

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, en çok eşya unutulan yerlerden birinin taksiler olduğuna dikkat çekti. Başkan Anık, vatandaşı mağdur etmemek için teknolojiyi de kullanarak titizlikle çalıştıklarını, unutulan eşyaları yüzde 95 oranında sahiplerine teslim ettiklerini belirtti. Anık, "Hangi aracın ne zaman ve hangi yöne yolcu taşıdığını altyapımız sayesinde biliyoruz. Böylelikle düşürülen veya unutulan ne varsa hangi araçta olduğunu tespit ediyoruz. Cep telefonu, kadın çantası, bebek arabası en fazla unutulan eşyalardan. Köpeğini unutan bile var. Biz kurduğumuz sistem sayesinde unutulan eşyaları sahiplerine ulaştırabiliyoruz. Eşyasını takside unutan vatandaşlarımız hemen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının 250 54 44 numaralı telefonunu arasın. Biz 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. İzmirli taksi yolcusu, örnek olacak bir hizmet alıyor. İzmirliler taksilere güvenerek binebilir. Plakayı bilmiyorsa bile taksiye iniş ve biniş noktasıyla güzergahını söylerse biz unuttukları eşyayı yolcuya rahatlıkla teslim ederiz" dedi. 

Telaşları sebebiyle bebek arabalarını bindiği takside unuttuklarını söyleyen yolcular, odayı arayarak kayıp eşyalarına kavuştuklarını belirtti.  

Ceren Atmaca - Halil Karahan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç