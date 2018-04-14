Taksilerde unutulan eşyalar şaşırtıyor

İzmir kent merkezinde hizmet veren taksilerde unutulan eşyalar “yok artık” dedirtti. İzmir’deki taksilerde geçtiğimiz yıl tam bin 99 eşya unutuldu. Bunların arasında şemsiyeden kıyafete, köpekten çantaya çok sayıda eşya bulunuyor. Listenin ilk sırasında cep telefonu gelirken, bunu kadın çantası izliyor. Listenin üçüncü sırasında ise bebek arabası yer alıyor. Unutulan eşyaların sahiplerine ulaştırılması için özel bir ekip görev yapıyor. Vatandaşlardan gelen başvurularla şoförlerin bildirimleri değerlendirilip hangi eşyanın kime ait olduğu belirleniyor ve unutulan eşyalar sahiplerine teslim ediliyor.

Akıllı sistem

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, en çok eşya unutulan yerlerden birinin taksiler olduğuna dikkat çekti. Başkan Anık, vatandaşı mağdur etmemek için teknolojiyi de kullanarak titizlikle çalıştıklarını, unutulan eşyaları yüzde 95 oranında sahiplerine teslim ettiklerini belirtti. Anık, "Hangi aracın ne zaman ve hangi yöne yolcu taşıdığını altyapımız sayesinde biliyoruz. Böylelikle düşürülen veya unutulan ne varsa hangi araçta olduğunu tespit ediyoruz. Cep telefonu, kadın çantası, bebek arabası en fazla unutulan eşyalardan. Köpeğini unutan bile var. Biz kurduğumuz sistem sayesinde unutulan eşyaları sahiplerine ulaştırabiliyoruz. Eşyasını takside unutan vatandaşlarımız hemen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının 250 54 44 numaralı telefonunu arasın. Biz 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. İzmirli taksi yolcusu, örnek olacak bir hizmet alıyor. İzmirliler taksilere güvenerek binebilir. Plakayı bilmiyorsa bile taksiye iniş ve biniş noktasıyla güzergahını söylerse biz unuttukları eşyayı yolcuya rahatlıkla teslim ederiz" dedi.

Telaşları sebebiyle bebek arabalarını bindiği takside unuttuklarını söyleyen yolcular, odayı arayarak kayıp eşyalarına kavuştuklarını belirtti.

Ceren Atmaca - Halil Karahan