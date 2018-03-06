Taksilerde yüzde 50 indirimli yolculuk kampanyası

Yeni taksi çağırma uygulaması @Taksi’nin kullanıcıları, düzenlenen kampanya kapsamında BKM Express ile tek seferde 20 TL'ye kadar yapılan ödemelerde yüzde 50 indirimli yolculuk yapabilecek. 5 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirecek kampanya, 20 TL ve üzeri yolculukların ödemesi ise 10 TL düşülerek tahsil edilecek. Kampanya dâhilinde uygulanan indirim ödeme esnasında otomatik olarak düşülecek. İndirim, sadece BKM Express ile ödenen İstanbul'daki yolculuklarda geçerli olacak.

İlk 4 bin kişinin yararlanacağı kampanyada aynı kişiler sadece 1 kez yararlanabilecek. Aynı kişinin kampanyadan birden fazla yararlandığının tespiti halinde ödeme iptal edilecek ve indirim geri alınacak. Bu kampanya, BKM Express üyesi bankaların kampanyalarıyla da birleştirilebilecek.