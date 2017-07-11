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Taksilerle '15 Temmuz' yazdılar

15 Temmuz hain darbe girişiminin 1'inci yıl dönümünde 249 taksici, şehitleri andı. Taksilerle yazılan "15 Temmuz" yazısı drone ile görüntülenirken, taksiciler, hain darbe girişiminin unutulmayacağı mesajını verdi.

Taksilerle 15 Temmuz yazdılar

11 Temmuz 2017 12:55
Taksilerle '15 Temmuz' yazdılar - Tıkla İzle

"10 Temmuz Dünya Taksiciler Günü" münasebetiyle Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği programda bir araya gelen Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyesi 249 taksici esnafı, 15 Temmuz darbe girişiminin 1'inci yılında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Bağcılar Kirazlı Metrosu Etkinlik Alanı'nda düzenlenen programda taksiciler taksileriyle "15 Temmuz" yazdı. 40 taksiden oluşan 15 Temmuz yazısı drone ile görüntülendi. Taksiciler daha sonra oluşturdukları konvoyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na çiçek bıraktı. 

Etiketler: 15 temmuz, taksi, taksiciler


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