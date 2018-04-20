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Taksim Camii inşaatında son durum havadan görüntülendi

2018 Yılı Ramazan Ayında hizmete girmesi planlanan Taksim Camii’nin ana kubbesi kapatıldı. İnşaatta gelinen son durum ise havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Taksim’de cami ve kilise silüeti ise yan yana belirmeye başladı.

Taksim Camii inşaatında son durum havadan görüntülendi

20 Nisan 2018 09:39
Taksim Camii inşaatında son durum havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Taksim Camii’nin inşaatında ana kubbenin üzeri kapatıldı. Kubbenin beton dökme işlemleri devam ederken cami inşaatındaki çalışmalar son hızla sürüyor. İnşaatta gelinen son durum ise havadan görüntülendi. Görüntülerde caminin ana iskeletinin yükselerek Taksim’de bulunan kilise ile birlikte meydanın yeni siluetini oluşturdukları görülüyor. Taksim Camii ve Aya Triada Kilisesi yan yana dururken arkada da Ayasofya ve Sultanahmet Camii dikkat çekiyor. Yapımına hız kesmeden devam edilen caminin bu yıl içerisinde ibadete açılması planlanıyor.
Modern ve klasiği birleştiren bir mimari tarzın ürünü olacak olan cami tamamlandığında Rum Ortodoks ve Ermeni Katolik Kiliselerinin komşusu oluyor. 2 bin 482 metrekarelik alanda inşası devam eden caminin 2018 yılının Ramazan ayında hizmete açılması planlanıyor. Taksim Camii bittiğinde 2 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabilecek. 

2 Numaralı Kültür Varlıkları Kurulu'nun onay vermesinin ardından Taksim Camii’nin inşaatına Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait arazide 17 Şubat 2017’de başlanmıştı.
 

Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun
 

 

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