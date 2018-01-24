Taksim Camii’nin inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

2 Numaralı Kültür Varlıkları Kurulu'nun onay vermesinin ardından Taksim Camii’nin inşaatına Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait arazide 17 Şubat 2017’de başlanmıştı. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mimarı Şefik Birkiye ile Beştepe Millet Camii’ni Birkiye ile birlikte tasarlayan Selim Dalaman’ın yaptığı caminin inşaatının geldiği son durum havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde caminin ana iskeletinin yükseldiği ortaya çıkarken kültür ve sanat merkezi olarak kullanılacak olan alt kat ile otopark bölümünde çalışmaların sürdüğü görüldü. Modern ve klasiği birleştiren bir mimari tarzın ürünü olacak olan cami tamamlandığında Rum Ortodoks ve Ermeni Katolik Kiliselerinin komşusu olacak. Bir yanda Rum Ortodoks ve Ermeni kiliseleri bir yanda inşa edilen cami ise Beyoğlu'nun kozmopolit kimliğini yapılarla da gözler önüne sermiş olacak. 2 bin 482 metrekarelik alanda inşası devam eden caminin 2018 yılının Ramazan ayında hizmete açılması planlanıyor.

“Bir tarafta cami bir tarafta kilise dünya bunu arıyor”

Beyoğlu’nda bir yanda kiliselerin bir yanda caminin yükselmesinin ilçenin kozmopolit yapısının bir ürünü olduğunu ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Hemen yanı başında kilise var, Taksim Meydanı’ndan bakınca eminim ki bütün insanların dünyaya verecekleri mesaj açısından bulunduğumuz nokta önemli bir yer olacak. Bir tarafta cami bir tarafta kilise işte birlikteliğin, beraberliğin yaşatıldığı mekan, dünya bunu arıyor. Beyoğlu kozmopolit bir yer ama biz bunu yaşatmaktan uzaklaşmışız. Tek tarz bir hayat Beyoğlu’nun tarzı değildir. Camiye bu açıdan bakıldığında hem ibadet için ihtiyaç, hem yerli yabancı ziyaretçilerin merak etikleri bir mekan olacak. Altında İslami Güzel Sanatlar Merkezi, dini musiki, hat, ebru bu gibi sanatların icra edildiği bir buluşma noktası olarak ayrı bir değer ve derinlik katacağını bugünden görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yarıyı geçmiş diyebiliriz”

Cami inşaatının çalışmalarını yerinde inceleyen ve bilgi veren İstanbul Vakıflar 1’inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, “ Zemin kat ve üzeri 2 katın betonu tamamlandı ve 2 katta bodrumun betonarme imalatları tamamlandı. Küçük kubbenin betonları atıldı ve 2 ay içinde de diğer kubbelerin de beton imalatları hızlı bir şekilde tamamlanarak devam edecek. Bittiğinde harem kısmı, son cemaat, bayan mahfili ile birlikte bin 500 kişilik bir cemaat oluşacak. Zemin katta da Cuma ve bayram günlerinde bin kişilik namaz kılacak bir mekan oluşacak. Toplamda bu 2 bin 500 kişiye tekabül ediyor. 2018 yılının aralık ayı gibi bir aksama olmazsa 2018 sonunda tamamen ibadet edilir hale gelmesini planlıyoruz. Yarıyı geçmiş diyebiliriz imalatlar bundan sonra ince işçilikler var” dedi.

Taksim Camii'nin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre kubbe yüksekliği 9,6 metre toplam mahya yüksekliği 30,3 metre olacak. Bu yükseklik bölgedeki Rum Ortodoks Kilisesi ile Ermeni Katolik Kiliselerinin yüksekliklerinin dikkate alınarak belirlendi. Kot farkı dikkate alınarak tasarlanan projenin yer altında üç katı bulunacak. Otopark olarak tasarlanan üç katta toplam 165 araç için park yeri bulunacak. Yapıda konferans ve sergi salonları gibi alanlarda tasarlanırken 875 metrekare zemine oturan projenin dış cephesinde açık renk doğal taşların kullanılacağı belirtildi.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ

