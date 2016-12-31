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Taksim İstiklal Caddesi'nde yoğun güvenlik önlemi

Taksim’de eğlenerek yeni yıla girmek isteyen vatandaşların güvenliğini sağlamak için binlerce polis İstiklal Caddesi ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Taksim İstiklal Caddesinde yoğun güvenlik önlemi

31 Aralık 2016 20:50
Taksim İstiklal Caddesi'nde yoğun güvenlik önlemi - Tıkla İzle

2017’ye sayılı saatler kala Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi başta olmak üzere çevre bölgelerde yoğun güvenlik önlemi alan emniyet güçleri bölgede adeta kuş uçurtmadı. İstanbul genelinde yılbaşı kutlamalarında herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için 25 bin polis görev alırken, bunların 5 bini kutlamaların en yoğun yaşandığı Taksim ve çevresine yerleştirildi.

Özel harekat, çevik kuvvet, yunus ekipleri ile sivil polislerden oluşan güven timleri ve asayiş ekiplerinden oluşan 5 bin polis Taksim Meydanı'na çıkan İstiklal Caddesi'nin her sokağında önlem aldı. Onlarca ekip otolarının yanı sıra İstiklal Caddesi'nde zırhlı polis araçlarından bulunduğu dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca, caddeye üzerinde görev alan polisler caddeye çıkmak isteyenler arasında şüpheli görülen kişileri detaylı şekilde arayarak geçişlerine izin verdi. 

Ferhat Yasak - Mehmet Başa


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