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Taksim metrosunda yürüyen merdivenden düşen kadın ezilme tehlikesi geçirdi

Taksim Metrosundan çıktığı sırada dengesini kaybeden bir kadın yürüyen merdivende düştü. O esnada merdivende yaşanan yoğunluk nedeniyle talihsiz kadın ezilme tehlikesi geçirdi.

Taksim metrosunda yürüyen merdivenden düşen kadın ezilme tehlikesi geçirdi

08 Kasım 2017 18:02
Taksim metrosunda ezilme tehlikesi geçirdi - Tıkla İzle

Olay, saat 16.30 sıralarında Taksim metrosu çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metrodan çıkan bir kadın dengesini kaybederek yürüyen merdivene düştü. O esnada merdivende yoğunluk yaşanmasından dolayı talihsiz kadın ezilme tehlikesi geçirdi. Kadının düştüğünü gören güvenlik görevlileri ve bazı vatandaşlar kadını yukarı çıkartıp sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hafif yaralanan kadın kontrol amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anını gören bir vatandaş, ”Yukarı çıkarken merdivene düştü. Millet bütün ona basarak çıktı. Onu çektiler çıkardılar” dedi. 

Etiketler: merdiven, Taksim metrosu

 

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