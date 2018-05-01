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Taksim Meydanı havadan görüntülendi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan Taksim Meydanı havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde Taksim Meydan ve meydana çıkan yolların da bomboş olduğu görüldü.

Taksim Meydanı havadan görüntülendi

01 Mayıs 2018 09:34
Taksim Meydanı havadan görüntülendi - Tıkla İzle

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı giriş ve çıkışlara kapatıldı. Meydan polislere kalırken, binlerce kişinin her gün ziyaret ettiği meydan bomboş kaldı. Öte yandan, Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar havadan görüntülendi. Görüntülerde Taksim Meydanı tamamen boş görünürken, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı da adeta sessizliğe büründü.  

Polis kuş uçurtmuyor

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren Taksim Meydanı yaya trafiğine kapatılırken, polis meydanda geniş güvenlik önlemi aldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polisin İstanbul'un birçok noktasında güvenlik tedbirleri had safhada. Taksim Meydanı'nı bariyerlerle kapatan polis ekipler Meydanda ve Taksim çevresinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Gezi Parkı'nda çok sayıda polis aracı hazır bekletilirken, meydana giriş çıkışlar tamamen kapatıldı.  

Taksim Meydanında polis kuş uçurtmuyor Taksim Meydanı'nda polis kuş uçurtmuyor

Yollar kapatıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle alınan güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanına çıkan yollar kapatılmaya başlandı. Polis ekipleri saat 04.30’dan itibaren Tarlabaşı Bulvarı, Gümüşsuyu, Sıraselviler, Halaskargazi, Mete ve Cumhuriyet Caddesi'nden Taksim Meydanı'na çıkan yollara bariyerler koyarak trafiğe kapattı. Sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor. Polisin meydan ve çevresindeki önlemleri sürüyor. 

Serdal Altıntepe - Emrah Kuş - Murat Horoz

 

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