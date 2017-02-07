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Taksim Meydanına yapılacak caminin fotoğrafları ortaya çıktı

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulunda görüşülüp onaylanan ve yapılmasının önünde artık bir engel kalmayan Taksim'e yapılacak caminin fotoğrafları ortaya çıktı.

Taksim Meydanına yapılacak caminin fotoğrafları ortaya çıktı
Taksim Meydanına yapılacak caminin fotoğrafları ortaya çıktı - Foto Galeri

07 Şubat 2017 15:57
Taksim Meydanına yapılacak caminin fotoğrafları ortaya çıktı - Tıkla İzle

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onay verilen Taksim Meydanı'na yapılacak caminin fotoğrafları ortaya çıktı. Maksem’in arkasındaki derme çatma mescidin bulunduğu alana yapılacak cami ile 49 yıllık tartışma sona erecek. Vakıflara ait 2 bin 482 metrekarelik araziye yapılacak olan ve mimar Y. Mimar Şefik Birkiye ve Dr. Mimar Selim Dalaman tarafından projesi yapılan caminin çizim aşamasında Beyoğlu'nun tarihi hassasiyeti, bölge dokusu ve en önemlisi hemen arkasında yer alan Rum Ortodoks Kilisesi ile Ermeni Katolik Kiliselerinin yüksekliklerinin dikkate alındığı belirtildi.
Taksim Meydanı ile Beyoğlu mimari dokusunda sıkça rastlanan 20'nci yüzyıl başındaki Art Deco mimari stilinden esinlenilen Taksim Camisi, I. Mahmud tarafından 1731 yılında bölgeye su taksimi yapmak için inşa edilen, sekiz köşeli ve sekiz köşeli bir çatısı bulunan küfeki taşından Taksim Makmesi'nin arkasına, bugün hizmet veren derme çatma mescidin bulunduğu alana yapılacak.

960 kişi ibadet edebilecek
İstanbul'un kalbi olarak adlandırılan Beyoğlu'nda yapılacak Taksim Camisi'nin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre kubbe yüksekliği 9,6 metre toplam mahya yüksekliği 30,3 metre olacak. Bu yükseklik özellikle diğer dini mabetlerin yüksekliği dikkate alınarak projelendirilen cami tamamlandığında aynı anda zemin katta 960 kişi ibadet edebilecek.
Kot farkı dikkate alınarak tasarlanan projenin yer altında üç katı bulunacak. Otopark olarak tasarlanan üç katta toplam 165 araç park edebilecek. Yapıda konferans ve sergi salonları da tasarlanırken 875 metrekare zemine oturan projenin dış cephesinde açık renk doğal taşlar kullanılması planlanıyor.

Tartışma 1968'de başladı
İstanbul Taksim Meydanı'na cami yapılıp yapılmaması tartışması 1968'de başladı, devam eden yıllarda da sürdü. Danıştay, 1983 senesinde cami yapılmasına izin vermemişti. Buna karşılık, mevcut derme çatma mescit, ihtiyaca cevap vermekten her geçen gün uzaklaşırken camiye olan talep artarak devam etti. Mevcut mescitte namaz kılanlar, mimarisi olmayan derme çatma bir yapının Taksim’e, İstanbul’a, Türkiye’ye yakışmadığını sürekli dile getirerek ibadete uygun bir mabet talep etti.
1994'te İstanbul Belediye Başkanlığına seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi’nin yapılmasında kamu yararı olduğunu yıllarca savunarak konuyu ısrarla takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşmasında, "Maksem'in olduğu yere de Taksim Meydanı'nın ihtiyacı var. Oraya bir Selatin Camii yerleşmesi lazım. Bunların projesi hazır" demişti.


Etiketler: taksim cami projesi, taksim camii


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