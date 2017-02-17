Taksim Meydanı'na yapılacak olan caminin temeli törenle atıldı.
Taksim Meydanı'na yapılacak olan caminin temeli törenle atıldı.
Taksim Meydanı’nda yapılacak cami için ilk kazma yarın törenle vurulacak.
Taksim Meydanı’na cami yapımı için hazırlıklar başlarken, bugün cuma namazı için Taksim mescidine gelen vatandaşlar, namazlarını sokakta kıldı. namaz çıkışı konuşan…
İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Taksim'e cami projesine onay verdiği öğrenildi.
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