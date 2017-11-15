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Taksim Meydanı’nda dilenci operasyonu

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde polis ve zabıta ekipleri tarafından vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan küçük yaştaki çocuklara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda meydandan ve caddelerden toplanan 9 kişi gözaltına alındı. Çocuklar zabıtaları görüp kaçmaya başlayınca yaşanan köşe kapmaca kameralara saniye saniye yansıdı.

Taksim Meydanında dilenci operasyonu

15 Kasım 2017 09:16
Taksim Meydanı’nda dilenci operasyonu - Tıkla İzle

Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde yabancı uyruklu ve Türk vatandaşı çocukların vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yaptığı yönünde çok sayıda ihbar gelmesi üzerine ekipleri harekete geçti. Operasyon için düğmeye basan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü huzur ekipleri ve Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne meydana ve caddeye baskın düzenledi. Operasyonda ekiplerden kaçmaya çalışan çocuklar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Bazı çocukların ise ağladığı görüldü. Gözaltına alınan 9 çocuk cezai işlem uygulanmak üzere zabıta müdürlüğüne götürüldü.
 

Etiketler: taksim meydanı

 

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