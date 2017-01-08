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Taksim Meydanı'nda kardan adam yaptılar

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kimi vatandaşlar için eğlence kaynağı oldu. Taksim Meydanı'nda kar yağışının tadını çıkartan vatandaşlar renkli görüntüler sergiledi.

Taksim Meydanında kardan adam yaptılar

08 Ocak 2017 15:31
Taksim Meydanı'nda kardan adam yaptılar - Tıkla İzle

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışının çilesini çekenler olduğu gibi keyfini sürenler de vardı. Hafta sonunu Taksim Meydanı'nda geçirmek isteyen vatandaşlar renkli görüntüler sergiledi. Tahtadan kar kayağı yapan çocuklar düşe kalka doyasıya eğlendi. Kar manzarasını özçekim yaparak fotoğraflayanlar da vardı. Kar yağışıyla kartpostallık görüntü veren İstiklal Caddesi'ni kadrajına sığdıran bir kadının eliyle kuşları havaya uçurmaya çalışması da kameralara yansıdı. Kar eğlencesinin vazgeçilmesi kardan adam da unutulmadı. Herkesin farklı bir şekle bürüdüğü kardan adam bu sefer sakallı, kasketli olarak yapıldı. 

Doğan Can Cesur

Etiketler: kardan adam, taksim


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