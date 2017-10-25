Taksim Meydanı'nda pankartlı, müzikli sürpriz evlenme teklifi

Beyoğlu Taksim Meydanı geçtiğimiz gün mutlu bir ana tanıklık etti. Mustafa Aday, bir yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Esma Esendemir'e sürpriz bir şekilde evlilik teklifinde bulundu. Mustafa Aday, iki arkadaşının yardımıyla Cumhuriyet Anıtı önünde kırmızı kalpli balonlarla süslenmiş ve benimle evlenir misin Esma yazılı pankart açtırdı. Bu ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlarda anıtın etrafında beklemeye başladı. Kız arkadaşıyla farklı bir yerde buluşan Aday, bir süre sonra genç kızı pankartın yanına getirdi. Pankartın yanına gelen genç kız, çok şaşırırdı. Daha sonra Mustafa Aday, cebindeki yüzüğü çıkarak diz çöküp evleneme teklifi etti. Göz yaşlarına hakim olmayan genç kızın “evet” demesiyle birlikte çevredeki vatandaşlar çifti coşku ile alkışladı. Kazakistan vatandaşı olan çiftin mutlulukları da gözlerinden okundu.

Kalpli balon uçurdular

Birbirlerine bir süre sarılan çift, daha sonra gök yüzene kalpli balon uçurdu. Aday'ın arkadaşları da Konfeti patlatıp, meşale yaktı. Daha sonra sevinçlerini yakınlarıyla paylaşan çift, üç kişilik bir grubun gitar çalarak söylediği şarkı eşliğinde dans etti.

“Bizim aşkımız 1 sene önce Taksim’de başladı”

“Bizim aşkımız 1 sene önce Taksimde başladı” diyen Aday, ”Burada başladığımız için burada devam etmek istedik. Burada evlilik teklifi ettim. Buranın tarihini, buranın güzelliğini bilgimiz ve buranında daha güzel olacağını bildiğimiz için burada evlenme teklifi ettim. Hayırlısı inşallah devam edeceğiz” dedi.

