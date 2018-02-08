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Taksim Meydanı'nda psikoloji öğrencilerinden ilginç sosyal deney

İstanbul’da üniversite öğrencisi 2 genç, Taksim Meydanı'nda madde bağımlısı kılığına girerek insanların tepkilerini ve yardımseverlik duygularını denemek amacıyla sosyal bir deney gerçekleştirdi. Bazı vatandaşlar gençlere yardım ederken, bazılarının tepkisi ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Taksim Meydanında psikoloji öğrencilerinden ilginç sosyal deney

08 Şubat 2018 09:40

İstanbul’da özel bir üniversitede psikoloji bölümü okuyan Ali Eren Yıldız ve Eren Aytan, insanların madde bağımlısı gençlere verdiği tepkileri görmek amacıyla ilginç bir deney gerçekleştirdi. Kılık ve kıyafetlerini değiştiren gençler, Taksim Meydanına madde bağımlısı gibi giyindi. Gençler ardından meydanda uyuşturucu krizine girmiş gibi yaparak yere düştü. Vatandaşların yardım ettiği görülürken, gençler bir süre bu şekilde rol yapmaya devam etti. Deney kapsamında bazı vatandaşlar gençlere su aldı bazıları da yerden kaldırdı. Bir genç taklit yaparken diğeri de olanı biteni fotoğraf makinesiyle kaydetti.

“Vatandaşların daha da duyarlı olmasını istiyoruz”

Psikoloji Bölümü öğrencisi Ali Eren Yıldız, “Biz üniversite öğrencisiyiz. Yurtdışındaki deneylere daha önce baktık. Bu kıyafet deneyini Taksim’e uyarlamak istedik. Taksim'de o kadar çok genç uyuşturucu madde kullanıyor ki, insanlar kıyafetimizden dolayı yere düştüğümüzde, öksürdüğümüzde önce bize tedirgin davrandılar ve yardım etmek istemediler. Ancak toplumumuzda hala yardımseverlik duygusu var. Bize su getirenler, iyi misin? Hastaneye gidelim mi? diye soranlar oldu. Yani yurtdışına göre Türk insanının içindeki duyguları bu sosyal deneyle ortaya çıkartmış olduk. Bu deneyi yaptığımız için çok mutluyum. Diğer ilçelerde de yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlar hala duyarlı ve daha da duyarlı olmalarını istiyoruz. İnsanlar gençlere yardım etmeli ve onları hayata kazandırabilmelidir” dedi.

 

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