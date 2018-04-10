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Taksim meydanında turistten çocuğuna ilginç önlem

Her gün binlerce insanın uğrak mekanı olan Taksim Meydanı’nda bir turistin küçük çocuğu için aldığı ilginç önlem görenleri şaşırttı.

Taksim meydanında turistten çocuğuna ilginç önlem

10 Nisan 2018 09:46
Taksim meydanında turistten çocuğuna ilginç önlem - Tıkla İzle

Her gün binlerce insanın uğrak mekanı olan Taksim Meydanı’nda bir turistin henüz 3-4 yaşlarında olan çocuğunun kendisinden uzaklaşmaması için aldığı yöntem şaşırttı. 

Turistin adeta tasmayı andıran bir yöntemle çocuğunu bağladığı görüldü. Çocuğun uzaklaşmasını önlemek için uyguladığı yöntem görenleri hayrete düşürdü. 

Kameralara yansıyan görüntülerde turistin çocuğunu bu yöntemle kendisine doğru çekerek uzaklaşmasına engel olduğu görüldü. Turistin çocuğunu gezdirdiği sırada başka bir vatandaşın da aynı şekilde köpeğini gezdirmesi ilginç görüntüler oluşturdu.  

 

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