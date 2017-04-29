Taksim’de 1 Mayıs anması

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Türk Tabipler Birliği ikinci Başkanı Raşit Tükel ile sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşan grup, Taksim Gümüşsuyu Caddesi’nde bir araya geldi. “Yaşasın 1 Mayıs” yazılı pankart ile Kazancı Yokuşu’na yürüyen grup, Kazancı Yokuşu’na 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktı.

Çalışanların haklarını savunmak için 1 Mayıs’ı sahiplendiklerini belirten DİSK Genel Başkanı Kani Beko, “İşçi kardeşlerimizin ve çalışanlarımızın, ekonomik, demokratik, siyasi ve sosyal haklarını kürsülerden haykırmaya ihtiyacımız olduğundan kitlesel 1 Mayısları yaratmak zorundayız” dedi.

Mücadelenin geçmişte olduğu gibi şimdi de devam ettiğini aktaran KESK Genel Başkanı Lami Özgen ise “Yaşamını yitiren bütün arkadaşlarımız, bütün yoldaşlarımız, bütün canlarımızın önünde saygıyla ve minnetle eğiliyorum. Bizler sadece İstanbul’da değil, Türkiye’nin bütün illerinde, yoksulluğa, sömürüye, talana karşı emek taleplerimizi içeride ve dışarıda yürütülen savaşa karşı barış ve kardeşlik isteklerimizi, emek ve demokrasi için mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Basın açıklamaları sonrası, 1977 1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybedenler için Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakıldı. Daha sonra 1 Mayıs Pazartesi günü Bakırköy’de yapılacak kutlama için İstiklal Caddesi’nde bildiri dağıtıldı. Polis eşliğinde Şişhane’ye kadar yürüyen grup Mehmet Akif Dalcı’yı anarak, olaysız bir şekilde dağıldı.

Ufuk Kıvık