Cumhuriyetin 93’üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda saat 13.00’te başlayan törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1’inci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş katıldı. Havadan polis helikopteri ve yüksek binalardaki keskin nişancılar tarafından güvenlik önlemlerinin alındığı törende Vali Şahin, 1’inci Ordu Komutanı Avsever ve Topbaş, anıta çelenk bıraktı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona eren törende, ilk kez İmam Hatip okullarından öğrenciler de katıldı. Hasköy Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden bir grup öğrenci, törende hazır bulundu.

TÖRENİN SONUNDA ‘CHP’LİLERLE POLİS ARASINDA ‘ANONS’ KRİZİ

Resmi törenin sona ermesi ile birlikte Atatürk Anıtı önüne CHP ile birlikte protokol dışında yer alan bazı STK’lar da çelenk bıraktı.

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan bir heyetin anıta çelenk bırakması sırasında anons krizi yaşandı. Edinilen bilgiye göre partililer, CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı’na ait ses aracını anıt yakınına getirerek ‘İstiklal Marşı’ için polisten izin aldı. Ancak buradaki ses düzeni ile İstiklal Marşı yerine halka konuşma yapılmak istenince emniyet görevlileri devreye girdi. Polis yetkilileri ile partililer arasında kısa süreli ‘anons’ gerginlik yaşandı. CHP’liler bunun üzerine çelenk bırakıldıktan sonra İstiklal Marşı’nı okumadan meydandan ayrıldı.