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Taksim'de Acıbadem Muhtarı için saygı duruşu

Taksim Meydanı'nda bir araya gelen Beyoğlu bölge muhtarları, Taksim Anıtı'na çelenk bırakarak Muhtarlar Günü'nü kutladı. Bölge muhtarları, 15 Temmuz'da şehit olan Acıbadem Mahalle Muhtarı Mete Sertbaş için de saygı duruşunda bulundu.

Taksimde Acıbadem Muhtarı için saygı duruşu

19 Ekim 2016 11:37
Taksim'de Acıbadem Muhtarı için saygı duruşu - Tıkla İzle

19 Ekim tarihinin “Muhtarlar Günü” olarak kabul edilmesinin ardından Beyoğlu muhtarları 2. kez bir araya geldi. Muhtarlar Günü'nü saat 09.30'da İstiklal Caddesi'nde bulunan Taksim Anıtı'na çelenk bırakarak kutlayan bölge muhtarları, İstiklal Marşını okudu ve saygı duruşunda bulundu. Bölge muhtarları, 15 Temmuz'da şehit olan Acıbadem Mahalle Muhtarı Mete Sertbaş için de saygı duruşunda bulundu.

Törenin ardından konuşan İstanbul Muhtarları Federasyonu Genel Sekreteri Bülent Abdullah Özen, “Hüzünlüyüz ve bu hüznü Taksim Meydanı'nda bir daha yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin. Camiamız güvenlik kuvvetlerinin dışında kurum olarak 2 tane şehidimiz var. 15 Temmuz Türk milletine şunu hatırlattı. Yeniden silkinmeyi, yeniden dirilmeyi anlattı. Bizler demokrasinin temel taşları olan muhtarlarımız o gün üzerimize düşen görevi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bizler memleketimize olan sevdamız, memleketimize olan bağlılığımız o gün bir daha ortaya çıktı. Biz bu dönem devlet protokolüyle Muhtarlar Günü'nü kutluyoruz. Bize bu günü Cumhurbaşkanımız ve Hükumetimiz Bakanlar Kurulu kararıyla 19 Ekim'i Muhtarlar Günü ilan etti. Ben buradan tüm Türkiye'deki muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum” dedi.

“Bir yüzü halk biz yüzü devlet olan bir birimin mutlaka bir günü olması”
Beyoğlu Muhtarlar Dernek Başkanı Hasan Toprak ise, “Biliyorsunuz muhtarlar 1833'de kurulan bir kurum. Cumhuriyet döneminde 1924'de devam eden böylesine köklü bir kurum ve böylesine köklü büyük bir ailenin olmazsa olmaz bir günü olması lazım. Çünkü muhtarlık birimi çok önemli bir birimdir. Halkın şefkat kapısını açtığı devlet kapısıdır. Bir yüzü halk biz yüzü devlet olan böylesine önemli bir birimin mutlaka bir günü olması gerekiyor diyorum. Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen tüm halkıma teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi de rahmetle anıyorum” diye konuştu.
 

Murat Horoz
 

Etiketler: taksim meydanı


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