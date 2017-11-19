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Taksim'de ağaçta mahsur kalan kedi için vatandaşlar seferber oldu

Taksim'de ağaçta mahsur kalan kedi için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi alkışlar arasında mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Taksimde ağaçta mahsur kalan kedi için vatandaşlar seferber oldu

19 Kasım 2017 09:29
Ağaçta mahsur kalan kedi için vatandaşlar seferber oldu - Tıkla İzle

Beyoğlu Taksim Meydanı Sıraselviler Caddesi üzerindeki bir ağaca çıkan kedi, aşağıya inemeyerek mahsur kaldı. Kedinin ağaçtan inemediğini gören vatandaşlar, kediyi kurtarmak için seferber oldu. Ağaca çıkamayan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri vatandaşların alkışları eşliğinde kediyi ağaçtan alarak aşağıya indirip özgünlüğüne kavuşturdu.
Caddede bulunan vatandaşlardan biri, kedinin 3 gündür ağaçta olduğunu söyleyerek, "Yemek vermeye çalıştık, yemiyor ve su da içmiyor. Uyuyor 3 gündür. Merdivenle indirmeye çalıştım daha yukarı çıktı. İtfaiyeye haber verdik birazdan ekipler gelip kurtaracaklar. Barınağa teslim edip yeme, içme ihtiyacını belediye karşılayacak. İnşallah hayvanı kurtarmış olacağız" dedi.

İtfaiye ekiplerinini çalışmaları sonucunda kurtarılan kedi kaçarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların kedinin kurtarılma anını izlemeleri ve telefonla kaydetmeleri ise dikkat çekti.

Etiketler: kedi, mahsur kalma, taksim

 

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