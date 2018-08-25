Taksim’de Arap turiste gasp şoku

Edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye gelen Abdullah Ahmet Hasan ve ailesi gezmek için Taksim Meydanı’na geldi. Kurban Bayramı'nın 4’üncü gününde Taksim’de gezdikleri sırada Arap turist Hasan'ın ablası telefonuyla oynamaya başladı. Bu sırada kadın turistin arkasından gelen gaspçı telefonu alarak kaçmaya başladı. Kadın turist korku dolu anlar yaşarken ağabeyi ve çevredeki vatandaşlar gaspçının peşinden koştu.

Bu sırada olay yerinin yakınında olan polisler, hemen duruma müdahale etti. Ekipler, otoparka saklandığı belirlenen gaspçıyı kıskıvrak yakaladı. Kadın turistin ağabeyi ise hızlı müdahalelerinden dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

"Türk polisinin bu hızlı müdahalesinden dolayı çok teşekkür ederim"

Gasp şoku yaşayan turistin ağabeyi Abdullah Ahmet Hasan, Türkiye’de yaşadıkları problemin hemen çözülmesinden dolayı polislere teşekkür ederek, "Ben Suudi Arabistan’dan geldim, ablam telefonuyla uğraşıyordu. O esnada gelip telefonu alıp kaçtı. Mahalleye doğru koştu, ben de görünce hemen peşinden koştum. İnsanlara seslendik yakalamaları için güvenlikler buraya girdiğini görmüş. 1 dakika içerisinde de polisler geldi. Her yeri kapatıp onu içeride yakalayıp çıkardılar. Şu an karakola götürülecek, işlemler yapılacak. Ayın 7’sinde gezi amaçlı geldim buraya. Türk polisinin bu hızlı müdahalesinden dolayı çok çok teşekkür ederim. Burada yaşadığım ilk problemdi ve bu kadar hızlı çözüme kavuşturulmuş bir olay Türk polisi sayesinde" diye konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ

