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Taksim'de bir binanın çatı katında yangın çıktı

Beyoğlu Sıraselviler Caddesi üzerinde bir binanın çatı katında şömineden çıktığı iddia edilen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yeni yıla girildiği sırada çıkan yangına aldırış etmeyen bazı vatandaşlar binanın en alt katındaki gece kulübüne girmeye çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

Taksimde bir binanın çatı katında yangın çıktı

01 Ocak 2018 00:13
Taksim'de bir binanın çatı katında yangın çıktı - Tıkla İzle

Taksim Sıraselviler Caddesi'nde altı katlı binanın çatı katında yeni yıla girilen ilk dakikalarda iddiaya göre şöminenin tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangına Beyoğlu, Şişli ve Fatih itfaiye grupları müdahale etti. Çatı katı alev alev yanarken, binanın en alt katında bulunan gece kulübüne yangına aldırış etmeyen bazı vatandaşlar girmeye çalıştı. Bu sırada ilginç görüntüler oluştu. Öte yandan binada bulunan yaşlı bir kadın dumandan etkilendi. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. 

Oğuzcan Yazar
 

 

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