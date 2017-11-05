Taksim’de dilenci operasyonu

Zabıta ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde özellikle turistlere yaklaşarak para isteyen dilencilere yönelik operasyon yaptı. İnsanların manevi duygularını istismar eden dilenciler zabıta ekipleri tarafından iş üstünde yakalandı. Sivil kıyafetlerle harekete geçen zabıtalar Taksim ve İstiklal Caddesi’nin hemen her köşesine yayılıp mağdur rolü yapan dilencilere para verecekmiş gibi yaklaşarak yakalarken, bazıları ise kaçmaya çalıştı. Ele geçirilen dilencilere yapılan işlemlerin ardından Kabahatlar Kanunu’ndan ceza yazıldı.