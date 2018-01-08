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Taksim’de genç adam benzin döküp kendini yakmaya çalıştı

Taksim Meydanı’nda genç bir adam Cumhuriyet Anıtı önünde üstüne benzin döktükten sonra ağlayarak kendini yakmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen genç, montu çıkartıldıktan sonra polis merkezine götürüldü.

Taksimde genç adam benzin döküp kendini yakmaya çalıştı

08 Ocak 2018 09:48
Taksim’de genç adam benzin döküp kendini yakmaya çalıştı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ramazan A., Cumhuriyet Anıtı önünde üzerine benzin döktü. Gencin üzerine sıvı bir şeyler döktüğü gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gencin üzerine benzin döktüğünü gördü. Gencin sürekli olarak ağlaması ve kendisine yaklaşılmasını istememesi üzerine polis ekipleri onu ikna etmeye başladı. Bir yandan çantasını kontrolden eden diğer yandan da genci ikna etmeye çalışan polis, kısa bir süre sonra başarılı oldu. Polis ekipleri tarafından üstündeki montunu çıkartan genç, polis aracına bindirilerek Taksim Polis Merkezine götürüldü. 

Etiketler: benzin, taksim

 

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