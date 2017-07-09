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Taksim'de güpegündüz bonzai içen gençler kendinden geçti

Taksim Meydanı’nda binlerce kişinin gözü önünde, güpegündüz sentetik uyuşturucu madde olan “bonzai” içen 3 genç kendinden geçti. Gençlerin ibretlik hallerini gören vatandaşlar ise dehşete düştü.

Taksimde güpegündüz bonzai içen gençler kendinden geçti

09 Temmuz 2017 09:57

Her gün yüz binlerce kişinin geldiği Taksim Meydanı’nda anıtın hemen yanı başında bulunan çimlere oturan 3 genç güpegündüz “bonzai” tabir edilen sentetik uyuşturucuyu içti. Ortaya çıkan bu manzara görenleri hem hayrete düşürdü hem de endişelendirdi. Yaşları 20 ile 25 arasında olduğu düşünülen 3 gencin içtikleri sentetik uyuşturucu ile kendilerinden geçme anı da kameralara yansıdı.

Arkadaşını soğuk su ile ayıltmaya çalıştı
Kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, bonzai içtikten sonra kendinden geçen gençlerden birisini yanındaki arkadaşı soğuk su dökerek ayıltmaya çalışıyor. Bir ara kendinden geçen gençler kalkıp yer değiştiriyor. 

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