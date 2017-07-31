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Taksim’de lüks otelin balkonuna çamaşır astılar

Taksim Meydanı'nda bulunan lüks bir otelin balkonuna otel müşterileri tarafından asılan çamaşırlar dikkat çekerken, vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Taksimde lüks otelin balkonuna çamaşır astılar

31 Temmuz 2017 09:21
Taksim’de lüks otelin balkonuna çamaşır astılar - Tıkla İzle

İstanbul'da şehrin en işlek yerlerinden biri olan Taksim Meydanı'nda bulunan 8 katlı lüks bir otelin balkonuna kuruması için otel müşterileri tarafından asılan çamaşırlar, ilginç görüntüler oluşturdu. Taksim Meydanı Sıraselviler Caddesi girişinde bulunan 8 katlı lüks bir otelin 6’ncı katında balkonuna asılan çamaşırlar meydanda bulunan vatandaşların dikkatini çekerek ilginç görüntüler oluşturdu. Bir süre balkonda asılı kalan çamaşırlar daha sonra bir kadın tarafından toplandığı görüldü. 

Murat Solak

Etiketler: lüks otel


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