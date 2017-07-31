Taksim’de lüks otelin balkonuna çamaşır astılar

İstanbul'da şehrin en işlek yerlerinden biri olan Taksim Meydanı'nda bulunan 8 katlı lüks bir otelin balkonuna kuruması için otel müşterileri tarafından asılan çamaşırlar, ilginç görüntüler oluşturdu. Taksim Meydanı Sıraselviler Caddesi girişinde bulunan 8 katlı lüks bir otelin 6’ncı katında balkonuna asılan çamaşırlar meydanda bulunan vatandaşların dikkatini çekerek ilginç görüntüler oluşturdu. Bir süre balkonda asılı kalan çamaşırlar daha sonra bir kadın tarafından toplandığı görüldü.

Murat Solak