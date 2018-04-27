Taksim’de motosikletli ölümden kıl payı böyle kurtuldu

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yeşilköy-Taksim seferini yapan 72T hat numaralı 34 YP 0394 plakalı özel halk otobüsünün şoförü kavşağa gireceği esnada yanında seyreden motosikletliye çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yere düşerek otobüsün altına girmekten son anda kurtuldu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsteki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Motosikletliye değil otobüsün boyalarına baktı

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla yere düşen sürücü ve motosikleti yerden kaldırıldı. Otobüsteki yolcular ise kapıdan dışarıya bakarak olanı biteni izledi. O esnada otobüsün içinden elinde telefonla dışarıya çıkan şoförün, motosikletli gencin yanına gitmek yerine sökülen boyaları kontrol etmesi, "bu kadarına pes" dedirtti. Bir süre sonra otobüs şoförü olay yerinden ayrıldı.

Doğan Can Cesur