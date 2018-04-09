Taksim’de otele pompalı tüfekle saldırı

Olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Kazancı Yokuşu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EE 4013 plakalı lüks minibüsle yokuşa gelen kimliği belirsiz bir şahıs, pompalı tüfekle otele ateş açtı. Saldırı sonrası şahıs tüfeği sokağa atarak kayıplara karıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşlar büyük korku yaşadı. Olay sonrası şahsın ateş açtığı otelin camları kırıldı. Maddi hasarın meydana geldiği olay polis ekiplerine alarma geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise geniş çaplı inceleme yaptı. Vatandaşların ifadelerine başvuran polis, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şahsın kaçarken sokağa attığı tüfeğe ise ekipler tarafından inceledikten sonra el konuldu. Saldırı anı ve panik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Saldırı anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahıs pompalı tüfekle otelin önüne geliyor. Silahını yukarıya doğrultan şahıs defalarca ateş açıyor. Sesleri duyan vatandaşlar ise etrafa kaçışıyor. Şahıs daha sonra koşarak kaçıyor. Görüntüleri incelemeye alan polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur