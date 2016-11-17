Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde sabah saatlerinde 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmıştı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirine silah ve bıçak çekmiş, ancak silahlı şahıs diğerlerini bacaklarından vurarak yaralamıştı. Olay sonrası gözaltına alınan zanlıların çatıştığı o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, tabancayla bacağından vurulduğu görülen 2 şahıs yerde yatıyor. Polisin ateş açmasıyla silahlı şahıs, ellerini havaya kaldırarak silahını yere bırakıyor. Eliyle silahı polise doğru iten şahıs, daha sonra tekrardan ellerini havaya kaldırarak teslim oluyor.