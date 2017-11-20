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Taksim'de uyuşturucu maddenin etkisindeki genç yere yığıldı

Beyoğlu’nda uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen genç yere yığıldı. Vatandaşlar genci başından su dökerek ayıltmaya çalıştı.

Taksimde uyuşturucu maddenin etkisindeki genç yere yığıldı

20 Kasım 2017 10:05
Taksim'de uyuşturucu maddenin etkisindeki genç yere yığıldı - Tıkla İzle

İstanbul’da kullandıkları uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen gençlerin ibretlik hallerine bir yenisi daha eklendi. Beyoğlu Taksim Meydanı’nda uyuşturucu maddenin etkisiyle adeta “zombi” gibi dolaşan genç, yürekleri sızlattı. Genç yürüdükten bir süre sonra yere düştü. Vatandaşlar, kendinden geçen genci başından aşağıya su dökerek ayıltmaya çalıştı. Bir vatandaş ise ayakkabısını yerde baygın halde yatan gencin başının altına koydu. Dakikalarca gencin yüzünü su ile yıkayan vatandaşlar, onu ayıltmaya çalıştı. Taksim Dolapdere Caddesi üzerinde ve Taksim Cumhuriyet Alt Geçidi'nde ise uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçerek yol kenarına sızan gençler yürekleri burktu. 

Doğan Can Cesur
 

 

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